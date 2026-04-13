Crotone colpo di scena | FdI sposta il voto su Voce e blocca Spanò

A meno di un mese dalle elezioni comunali, Fratelli d’Italia ha deciso di spostare il proprio voto a favore di Voce, bloccando così la candidatura di Spanò. Questa scelta ha provocato uno spostamento significativo nello scenario politico locale, impedendo la formazione di una coalizione alternativa che coinvolgeva l’area moderata. La decisione del partito di destra ha ridisegnato le alleanze in vista del voto, modificando gli equilibri previsti fino a quel momento.

A meno di un mese dalle elezioni per il rinnovo della guida del Comune e del Consiglio di Crotone, la strategia politica di Fratelli d’Italia ha preso una direzione definitiva, sventrando le possibilità di una coalizione alternativa guidata dall’area moderata. Il partito ha infatti deciso di offrire un sostegno diretto al sindaco uscente Vincenzo Voce, mettendo in campo il proprio simbolo in seguito alle evoluzioni avvenute durante il coordinamento regionale presieduto da Wanda Ferro. Questa scelta arriva dopo che l’ipotesi di una candidatura dell’imprenditore Cesare Spanò si è scontrata con i freni interni alla sigla di destra. Nonostante i...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, colpo di scena: FdI sposta il voto su Voce e blocca Spanò Torna Thiago Motta, colpo di scena in panchina: il tecnico chiamato a gran voceIl nome di Thiago Motta torna ad essere accostato ad una squadra italiana in ottica futura con i tifosi di un club che invocano a gran voce il suo... Porto di Lavagna, colpo di scena: il Consiglio di Stato blocca l’assegnazione a F2iStop alla concessione del Porto di Lavagna: il Consiglio di Stato sospende il subentro di F2i dopo il ricorso guidato da Roberto Formigoni Il...