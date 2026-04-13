La costa ionica calabrese e l’entroterra crotonese diventano il set di una nuova produzione Rai 1, La Buona Stella, che debutterà in prima serata lunedì 13 aprile. La narrazione, diretta da Luca Brignone, sposta l’attenzione su un intreccio tra criminalità e dramma umano, utilizzando i paesaggi della provincia per dare corpo a una storia di fuga e redenzione. Le riprese hanno coinvolto diverse località del territorio, muovendosi tra Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. Il racconto segue le vicende di Simone, un ex calciatore con un passato personale fallimentare, e dell’ispettrice Stella Rongoni, una poliziotta segnata da un dolore privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crime in Calabria: la nuova serie Rai 1 tra fuga e redenzione

“La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaAndrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia,...

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