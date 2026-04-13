La situazione delle famiglie in Toscana si aggrava, con una diminuzione significativa della capacità di acquistare una casa. Negli ultimi vent’anni, si è registrato un calo della percentuale di famiglie che possono permettersi un acquisto immobiliare. L’emergenza abitativa si fa sempre più sentire, e le difficoltà economiche aumentano, rendendo il sogno di una casa propria sempre più distante per molte famiglie.

Diminuisce la capacità delle famiglie toscane di acquistare casa: in 20 anni la percentuale delle famiglie proprietarie è diminuita di oltre tre punti, passando dall’86,4% del 2004 all’83,1% del 2024 e l’" affordability index " regionale (che misura la capacità di acquistare una casa attraverso un mutuo) è sceso a 96,1 nel 2024, al di sotto della soglia di equilibrio di 100. È quanto emerge dal 14esimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, presentato a Firenze. Dal rapporto, redatto dall’ Osservatorio sociale regionale in collaborazione con Anci Toscana, emerge che la Toscana si colloca al quinto posto in Italia per prezzi medi degli immobili residenziali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce l’emergenza casa: "Acquisti? Un miraggio. Famiglie in difficoltà"

Leggi anche: Ruvo di Puglia: nasce “Casa Francesco” per famiglie in difficoltà abitativa Sette case per nuclei in temporanea emergenza e uno in cohousing

Cnpr forum: “Emergenza abitativa, giovani e famiglie in difficoltà”«Quando si affronta il tema dell’emergenza abitativa, è necessario innanzitutto analizzare la situazione esistente.