Cremona Corso Campi si svuota | addio Intimissimi al centro storico

A Cremona, le vetrine di corso Campi sono state svuotate con la chiusura del negozio Intimissimi, noto marchio di biancheria intima. La decisione di interrompere l’attività nel centro storico ha lasciato un vuoto visibile nella zona. La chiusura è avvenuta recentemente e ha interessato il punto vendita situato in una delle principali vie del centro cittadino.

Le vetrine di corso Campi a Cremona presentano un vuoto inatteso. Il punto vendita Intimissimi, marchio del gruppo veronese specializzato in biancheria intima, ha cessato l’attività nel cuore del centro storico. L’interno del negozio risulta svuotato e l’insegna esterna è stata rimossa, segnando la fine di una presenza commerciale avviata nel 1996. L’emorragia dei brand nei centri storici. Il ritiro del gruppo Calzedonia non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso di abbandono che interessa i poli commerciali della città. Corso Campi subisce la perdita di Tezenis, il cui trasferimento è avvenuto presso il centro commerciale CremonaPo, oltre all’uscita della libreria Giunti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, Corso Campi si svuota: addio Intimissimi al centro storico Viterbo: 213 negozi chiusi, il centro storico svuotaIl tessuto commerciale di Viterbo sta subendo una trasformazione radicale e preoccupante, segnata dalla chiusura di 213 attività tra il 2012 e il... Arriva "Svuota il C’entro", una giornata di svuotatutto nei negozi del centro storicoSabato 28 febbraio il centro storico di Faenza ospita la prima edizione di “Svuota il C’entro”, iniziativa commerciale promossa dal Consorzio Faenza...