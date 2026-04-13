Crédit Agricole Italia e i Giovani imprenditori di Confindustria hanno firmato un accordo che durerà tre anni, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese in Italia. La collaborazione prevede iniziative congiunte per supportare i giovani che vogliono avviare attività imprenditoriali, con un impegno condiviso di promuovere lo sviluppo del settore. La partnership si inserisce in un piano più ampio di interventi nel panorama economico nazionale.

Crédit Agricole Italia e i Giovani imprenditori di Confindustria hanno avviato una collaborazione triennale finalizzata a sostenere la crescita del nuovo tessuto imprenditoriale italiano. L’accordo ha preso il via a Borgo Egnazia, in occasione del convegno nazionale Voci, e mira a rafforzare il patrimonio di competenze delle giovani imprese, con particolare attenzione a internazionalizzazione, transizione tecnologica e sostenibilità. L’istituto bancario guidato dall’amministratore delegato e senior country officer Hugues Brasseur affiancherà il movimento prendendo parte ai principali appuntamenti associativi, tra cui i tradizionali convegni di Rapallo e Capri, oltre all’incontro pugliese.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crédit Agricole Italia, accordo con Giovani imprenditori di Confindustria per far nascere nuove imprese

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