Crazy Quilt Little Orchestra

Da romatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle 20,00, si terrà un concerto della Crazy Quilt Little Orchestra. La band proporrà un repertorio ispirato agli anni 20 del Novecento, dedicato a artisti come Bix Beiderbecke e Frank Trumbauer. L’evento si svolgerà in una location dedicata alla musica d’epoca, offrendo un’interpretazione dal vivo di brani di quell’epoca. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa stagione musicale.

Domenica 19 aprile alle 20,00, la ci accompagnerà in un viaggio ambientato negli anni 20 del Novecento, alla riscoperta di Bix Beiderbecke e Frank Trumbauer.Nel 1924 Bix iniziò a incidere con la sua band “The Wolverines”. Utilizzavano come.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Little Crazy Quilt ~ Patti Page with Jack Rael and His Orchestra (1955)

Video Little Crazy Quilt ~ Patti Page with Jack Rael and His Orchestra (1955)

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