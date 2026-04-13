Crazy Quilt Little Orchestra
Domenica 19 aprile alle 20,00, si terrà un concerto della Crazy Quilt Little Orchestra. La band proporrà un repertorio ispirato agli anni 20 del Novecento, dedicato a artisti come Bix Beiderbecke e Frank Trumbauer. L’evento si svolgerà in una location dedicata alla musica d’epoca, offrendo un’interpretazione dal vivo di brani di quell’epoca. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa stagione musicale.
Domenica 19 aprile alle 20,00, la ci accompagnerà in un viaggio ambientato negli anni 20 del Novecento, alla riscoperta di Bix Beiderbecke e Frank Trumbauer.Nel 1924 Bix iniziò a incidere con la sua band “The Wolverines”. Utilizzavano come.🔗 Leggi su Romatoday.it
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