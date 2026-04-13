Crans-Montana sindaco interrogato sul rogo del Constellation | sequestrato il suo cellulare
Il sindaco di Crans-Montana è stato ascoltato dai pubblici ministeri in relazione all’incendio di Capodanno che ha provocato 41 vittime. Durante l’interrogatorio, è stato sequestrato il suo cellulare. La vicenda riguarda l’incendio che si è verificato nella notte di Capodanno nella località alpina. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.
Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato dai pm in merito all'incendio di Capodanno nel quale sono morte 41 persone 41. L’inchiesta (gli indagati sono 9) punta sulle omissioni nei controlli di sicurezza comunali e su possibili responsabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rogo del Constellation, interrogato il sindaco di Crans-Montana: sequestrato il cellulare. È indagato da marzoLa sua iscrizione nel registro degli indagati era arrivata, a dire delle parti civili, con grave ritardo solo nei primi giorni di marzo.
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