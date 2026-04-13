Crans-Montana sindaco interrogato sul rogo del Constellation | sequestrato il suo cellulare

Il sindaco di Crans-Montana è stato ascoltato dai pubblici ministeri in relazione all’incendio di Capodanno che ha provocato 41 vittime. Durante l’interrogatorio, è stato sequestrato il suo cellulare. La vicenda riguarda l’incendio che si è verificato nella notte di Capodanno nella località alpina. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.