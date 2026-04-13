Crans Montana l’interrogatorio del sindaco Féraud | sequestrato il cellulare

A Sion si svolge un interrogatorio importante in relazione alla vicenda di Crans Montana, con il sindaco ascoltato come persona informata sui fatti. Durante l’udienza è stato sequestrato il suo telefono cellulare, che sarà sottoposto a analisi. La giornata riguarda un procedimento legale incentrato sulla strage avvenuta nella località svizzera. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui contenuti dell’interrogatorio o sulle motivazioni del sequestro.

Giornata cruciale nell’inchiesta sullatragedia di Crans Montana,dove nella notte di Capodanno un incendio nel localeLeConstellationha causato41 morti e 115 feriti. ASionè stato interrogato il sindacoNicolas Féraud,tra i principali indagati. Durante l’audizione, la procura del Cantone Vallese ha disposto anche ilsequestro del suo telefono cellulare, come già avvenuto per altri funzionari comunali coinvolti nelle indagini. A Féraud vengono contestati reati gravi:incendio colposo, lesioni e omicidio colposo. Al centro dell’inchiesta ci sono soprattutto i presuntimancati controlli di sicurezzanel locale da parte del Comune. Secondo quanto emerso, il sindacosta rispondendo alle domande degli inquirentiproprio sull’organizzazione dei controlli e sulle responsabilità dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, l’interrogatorio del sindaco Féraud: sequestrato il cellulare Leggi anche: Crans-Montana, interrogatorio per il sindaco Nicolas Féraud: sequestrato il suo cellulare E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorioAGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans-Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41...