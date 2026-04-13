Crans-Montana interrogatorio per il sindaco Nicolas Féraud | sequestrato il suo cellulare

Oggi il sindaco di Crans-Montana ha partecipato a un interrogatorio davanti ai pubblici ministeri di Sion, durante il quale è stato sequestrato il suo cellulare. La convocazione si inserisce nelle indagini legate alla recente tragedia avvenuta nel comune. Féraud ha risposto alle domande degli inquirenti, fornendo dettagli relativi alla vicenda. La procedura si inserisce nel quadro delle attività investigative attualmente in corso.

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana. Oggi è il sindaco Nicolas Féraud a comparire davanti ai pm di Sion e a fornire le sue ragioni. Nel corso dell'interrogatorio, la procura del Cantone del Vallese ha disposto anche il sequestro del suo cellulare. Questa è una giornata molto importante per l'inchiesta relativa ai drammatici fatti avvenuti nella notte di Capodanno. Si tratta fra l'altro della prima volta che il sindaco della città svizzera viene interrogato dagli inquirenti. Nel frattempo, la Procura del Vallese, spesso criticata per la lentezza delle indagini, ha avviato anche una nuova serie di udienze sempre relative ai fatti che hanno portato alla morte di 41 persone, oltre che a 115 feriti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, interrogatorio per il sindaco Nicolas Féraud: sequestrato il suo cellulare Crans-Montana: indagato anche il sindaco Nicolas FéraudSi allarga la lista degli indagati sulla strage di Capodanno del Constellation, in cui sono morte 41 persone. E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorioAGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans-Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41...