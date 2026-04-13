A Cosenza si è svolta ieri la manifestazione Walk for The Cure 2026, un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, enti locali, associazioni e imprese della zona, che si sono uniti per sensibilizzare sulla questione. La mobilitazione ha coinvolto diverse realtà del territorio, tutte impegnate a sostenere la causa e promuovere la prevenzione.

Cosenza si è mobilitata ieri per la Walk for The Cure 2026, un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno che ha la convergenza di cittadini, enti locali, associazioni e il comparto produttivo della zona. L’iniziativa, sostenuta dai progetti di Komen Italia, ha trasformato le strade cittadine in un presidio collettivo per la sensibilizzazione sulla salute pubblica. Il tessuto produttivo locale come motore di consapevolezza sanitaria. Un elemento distintivo della manifestazione è stata l’adesione massiccia delle piccole e medie imprese. In un territorio dove il sistema economico poggia sulla resilienza delle PMI, il loro coinvolgimento non è solo una questione di partecipazione sociale, ma una scelta di gestione strategica del capitale umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza si mobilita: imprese e cittadini uniti contro il tumore

Comitati anti-ciclabili uniti contro le follie della MobilitàDal grande raccordo anulare delle bici al grande raccordo dei comitati uniti contro quelle che definiscono «opere scellerate a spese dei cittadini».

Nasce la Rete Certificata UNASCA: più sicurezza, trasparenza e garanzia nei servizi per la mobilità di cittadini e impreseUn nuovo standard di qualità e affidabilità entra nel settore delle pratiche automobilistiche italiane.