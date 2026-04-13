L’Associazione giornalisti Antonino Catera ha rivolto un appello alle autorità locali in vista del consiglio comunale aperto programmato per domani, 14 aprile. La discussione riguarda il Cosenza calcio e la gestione dello stadio San Vito-Marulla. L’incontro si concentra sulla richiesta di fatti e dati concreti relativi alla situazione sportiva e amministrativa dell’impianto. La convocazione si svolge in un momento di attenzione crescente sulla questione.

L’Associazione giornalisti Antonino Catera ha lanciato un appello alle istituzioni cittadine e provinciali in vista del Consiglio comunale aperto fissato per domani, 14 aprile, sul tema del Cosenza calcio e della gestione dello stadio San Vito-Marulla. L’incontro istituzionale mira a definire il futuro del club e delle infrastrutture sportive, in un momento di forte tensione tra società, politica e tifoseria. Oltre la retorica: la richiesta di dati certi e responsabilità. L’assemblea prevista per il 14 aprile non deve trasformarsi in un semplice momento di sfogo collettivo o in una vetrina per dichiarazioni puramente formali. Secondo quanto espresso dall’Associazione giornalisti Antonino Catera, l’appuntamento rappresenta uno spartiacque decisivo per l’intera città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza calcio e stadio: l’appello per un futuro di fatti e dati

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