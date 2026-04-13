Cosenza calcio e stadio | l’appello per un futuro di fatti e dati

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione giornalisti Antonino Catera ha rivolto un appello alle autorità locali in vista del consiglio comunale aperto programmato per domani, 14 aprile. La discussione riguarda il Cosenza calcio e la gestione dello stadio San Vito-Marulla. L’incontro si concentra sulla richiesta di fatti e dati concreti relativi alla situazione sportiva e amministrativa dell’impianto. La convocazione si svolge in un momento di attenzione crescente sulla questione.

L’Associazione giornalisti Antonino Catera ha lanciato un appello alle istituzioni cittadine e provinciali in vista del Consiglio comunale aperto fissato per domani, 14 aprile, sul tema del Cosenza calcio e della gestione dello stadio San Vito-Marulla. L’incontro istituzionale mira a definire il futuro del club e delle infrastrutture sportive, in un momento di forte tensione tra società, politica e tifoseria. Oltre la retorica: la richiesta di dati certi e responsabilità. L’assemblea prevista per il 14 aprile non deve trasformarsi in un semplice momento di sfogo collettivo o in una vetrina per dichiarazioni puramente formali. Secondo quanto espresso dall’Associazione giornalisti Antonino Catera, l’appuntamento rappresenta uno spartiacque decisivo per l’intera città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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