Cosa succederebbe al Tottenham in caso di clamorosa ma possibile retrocessione in Championship
Se il Tottenham dovesse retrocedere in Championship, la squadra si troverebbe ad affrontare un impatto finanziario notevole, con perdite di milioni di euro. La retrocessione comporterebbe anche un cambiamento nella qualità del campionato, con un livello di competizione diverso e un impatto sulla rosa e sui ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni. La situazione creerebbe probabilmente un’onda di reazioni tra tifosi e stakeholder del club.
La retrocessione in Championship sarebbe drammatica per il Tottenham: le conseguenze della discesa in Championship porterebbero gli Spurs a perdere migliaia di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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