La psoriasi è una malattia autoimmune che coinvolge una risposta immunitaria iperattiva, influenzando la pelle. Questa condizione provoca sintomi come l'insorgenza di chiazze infiammate e pruriginose, e può richiedere un approccio attento anche dal punto di vista alimentare. Recentemente, esperti hanno fornito indicazioni su quali alimenti preferire o evitare per ridurre i fastidi legati a questa patologia.

La psoriasi è molto più di un prurito che non vuole saperne di passare. Si tratta infatti di una complessa malattia autoimmune, causata da una risposta immunitaria iperattiva, che agisce ben al di sotto della superficie della pelle. «Sotto le placche sull'epidermide, oltre a un’infiammazione intensa, si verifica anche l’angiogenesi, ovvero una crescita anomala dei vasi sanguigni», spiega William Li, medico e autore nel 2019 del best-seller Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself (inedito in italiano, disponibile in versione digitale su Amazon). «I nuovi vasi sanguigni trasportano più cellule infiammatorie e citochine alla pelle, aggravando lesioni e i sintomi, in un circolo vizioso».🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa mangiare, o evitare, per alleviare i sintomi della psoriasi, secondo gli esperti

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Psoriasi: cosa mangiare e cosa evitare #psoriasi #alimentazione #salute