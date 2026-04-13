Cosa è la scia luminosa apparsa all’alba sui cieli di Campania e Puglia – Il video

All’alba di ieri mattina, residenti di alcune zone di Campania e Puglia hanno segnalato la comparsa di una scia luminosa nel cielo. L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha analizzato le immagini registrate e ha fornito dettagli sull’evento, confermando la presenza di una traccia di fuoco visibile prima dell’alba. Nessuna informazione ufficiale indica ancora la natura precisa di quello che è stato osservato.

L’attività di osservazione svolta dall’ Osservatorio Astronomico di Capodimonte, sulla scorta delle immagini registrate, fa chiarezza sulla scia di fuoco avvistata poco prima dell’alba nei cieli di Campania e Puglia. A disintegrarsi nell’atmosfera, causando il bagliore che ha catturato l’attenzione di tanti, è stato un r azzo satellitare di quelli utilizzati per trasportare i satelliti nello spazio. Una volta a contatto con l’atmosfera, il vettore si è incendiato disgregandosi in tanti frammenti. Un fenomeno – spiegano gli esperti – molto scenografico ma non pericoloso per chi sta sulla Terra. I frammenti che cadono al suolo sono molto piccoli.🔗 Leggi su Open.online

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