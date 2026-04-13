Cortemaggiore 16enne ubriaco aggredisce la fidanzata e i carabinieri | denunciato

Nella serata di sabato 11 aprile, i carabinieri di Cortemaggiore sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una lite tra giovani in una via centrale. Durante l'intervento, hanno denunciato un sedicenne che, risultando ubriaco, aveva aggredito la fidanzata e opposto resistenza alle forze dell’ordine. La ragazza non ha subito gravi conseguenze.

I carabinieri di Cortemaggiore, nella serata di sabato 11 aprile, a seguito di una segnalazione per una lite tra giovani in una via del centro, sono intervenuti e hanno denunciato un sedicenne.Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia è stata avvicinata da un cittadino che riferiva di un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Udine: ubriaco 40enne aggredisce i Carabinieri, denunciato per resistenzaUn 40enne dell’hinterland è stato denunciato dai Carabinieri per resistenza e ubriachezza dopo aver importunato clienti in un bar del sud di Udine. Ubriaco sperona e aggredisce i carabinieriSANGIANO Ennesima violenza in ambito domestico, sfociata anche in aggressione alle forze dell’ordine.