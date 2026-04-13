Corruzione l’Italia perde terreno | 52esimo posto nella classifica globale

L’Italia si colloca al 52esimo posto nella classifica globale sulla corruzione, secondo un rapporto recente. La posizione indica un calo rispetto a precedenti rilevazioni, evidenziando difficoltà nel contrasto a fenomeni corruttivi. Il rapporto è stato redatto dall’ASviS, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e si basa su dati provenienti da fonti internazionali e nazionali. La classifica valuta vari indicatori legati alla trasparenza e alla lotta alla corruzione nel mondo.

TESTO di Tommaso Tautonico, del Comitato del link dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicato il 13 marzo 2026 Secondo il nuovo Corruption Perceptions Index (Cpi) 2025, pubblicato da Transparency International, la corruzione nel settore pubblico continua a rappresentare una sfida diffusa a livello globale. L’indice misura i livelli percepiti di corruzione in 182 Paesi e territori, utilizzando 13 fonti di dati indipendenti e una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). L’edizione 2025 evidenzia un peggioramento complessivo della situazione internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Classifica Mondiale MotoGP 2026: Martin supera Bezzecchi al comando, Marquez perde terrenoIl Mondiale di MotoGP 2026 è iniziato Thailandia: si è partiti da Buriram per la seconda volta consecutiva, sempre in ossequio al Ramadan, evitando... Leggi anche: Carnevale di Sciacca tra i migliori d’Italia, ottavo posto nella classifica Tripadvisor