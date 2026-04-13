Coppa del Mondo Tashkent | crisi per le Farfalle trionfo cinese

A Tashkent, in Uzbekistan, si sono conclusi gli appuntamenti della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con le finali di specialità che hanno definito i nuovi posizionamenti nel circuito. Le atlete italiane hanno incontrato difficoltà tecniche durante le prove, mentre le ginnaste cinesi hanno ottenuto risultati vincenti nelle finali. L'evento ha portato a un nuovo assetto tra le nazioni partecipanti, con alcune nazionali che hanno mostrato miglioramenti significativi.

L’atmosfera a Tashkent, in Uzbekistan, è stata dominata dalle sfide tecniche della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, dove domenica le finali di specialità hanno sancito i nuovi equilibri del circuito. Mentre l’attenzione si sposta ora verso i prossimi appuntamenti internazionali, il bilancio della giornata evidenzia una netta separazione dei traguardi tra le diverse nazioni impegnate. Le Farfalle di Desio hanno vissuto un momento di forte difficoltà nell’esercizio che prevede tre cerchi e quattro clavette. Dopo aver ottenuto l’ottavo posto nella prova dell’all-around, la squadra italiana ha concluso la finale con un punteggio di 22.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa del Mondo Tashkent: crisi per le Farfalle, trionfo cinese Leggi anche: Scherma: le sciabolatrici sfiorano la semifinale in Coppa del Mondo. A Tashkent vincono le russe Sofia Raffaeli e le Farfalle si regalano quattro podi di specialità in Coppa del MondoSofia Raffaeli è salita sul podio in ben tre Finali di Specialità durante la giornata che ha chiuso la prima tappa della Coppa del Mondo di...