Coppa America | i residenti di Bagnoli bloccano i camion diretti al cantiere in via Coroglio

A Napoli, i residenti di Bagnoli hanno bloccato i camion che si dirigevano verso il cantiere in via Coroglio. La protesta è stata organizzata dalle famiglie che sono state sgomberate a causa dei danni provocati dalle vibrazioni generate dai lavori legati alla Coppa America. La situazione ha causato disagi nel traffico locale e ha portato a momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Coppa America: a Napoli i residenti di Bagnoli bloccano i camion diretti al cantiere. Protesta delle famiglie sgomberate per i danni causati dalle vibrazioni. Dalle prime ore dell'alba, la viabilità in via Diocleziano è paralizzata a causa di una protesta che vede protagonisti i cittadini del quartiere flegreo contro i mezzi pesanti diretti alle infrastrutture per la Coppa America. Il blocco stradale, iniziato intorno alle 4:30 del mattino, nasce dal timore dei residenti che il transito incessante di autoarticolati possa compromettere definitivamente la stabilità di un edificio già fortemente danneggiato. La struttura in questione ospitava cinquantaquattro nuclei familiari, costretti ad abbandonare le proprie case dopo un provvedimento di sgombero dovuto proprio a criticità strutturali.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Coppa America: i residenti di Bagnoli bloccano i camion diretti al cantiere in via Coroglio America’s Cup, attivisti bloccano i camion diretti al cantiere: “Bagnoli non è in vendita” – VideoAlcuni attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i... Sgomberati a Napoli bloccano camion diretti a cantiere della Coppa AmericaTempo di lettura: < 1 minutoDalle 4,30 di questa mattina sono bloccati lungo via Diocleziano i camion diretti al cantiere della Coppa America in via...