Copeland si scusa | Ho reagito in modo sbagliato voglio continuare a lottare con voi

Zach Copeland ha presentato le sue scuse dopo aver reagito in modo scomposto nei confronti dei tifosi della Valtur Brindisi, al termine della partita contro la Fortitudo Bologna giocata domenica 12 aprile. L’atleta ha ammesso di aver sbagliato nel comportamento e ha dichiarato la volontà di continuare a lottare al fianco della squadra. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli appassionati di pallacanestro.

Zach Copeland si scusa per la reazione scomposta avuta nei confronti dei tifosi della Valtur Brindisi, al termine della sconfitta rimediata ieri (domenica 12 aprile) contro la Fortitudo Bologna. Il giocatore americano ha fatto il mea culpa attraverso un video divulgato sui canali social della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Morata si scusa per il rosso con la Fiorentina: «Ho sbagliato di »Nel post partita della gara tra Como e Fiorentina emerge una vicenda che ruota attorno a Alvaro Morata, protagonista di una espulsione per una... Leggi anche: Garuti si pente e chiede subito scusa: "Ho sbagliato, sono ingiustificabile"