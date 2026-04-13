Controversia da 360mila euro Asl e società del settore della diabetologia si ' sfidano' in Cassazione

L’Asl di Caserta ha deciso di presentarsi in Cassazione per difendersi in un procedimento legale riguardante una somma superiore a 360mila euro. La disputa riguarda prestazioni sanitarie nel settore della diabetologia e si è conclusa con un esito favorevole in appello. La società coinvolta ha portato il caso davanti alla Corte Suprema, dopo aver già ottenuto un risultato positivo in precedenza.