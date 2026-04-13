Controversia da 360mila euro Asl e società del settore della diabetologia si ' sfidano' in Cassazione
L’Asl di Caserta ha deciso di presentarsi in Cassazione per difendersi in un procedimento legale riguardante una somma superiore a 360mila euro. La disputa riguarda prestazioni sanitarie nel settore della diabetologia e si è conclusa con un esito favorevole in appello. La società coinvolta ha portato il caso davanti alla Corte Suprema, dopo aver già ottenuto un risultato positivo in precedenza.
L’Asl di Caserta ha deciso di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per difendere l’esito favorevole ottenuto in appello in una controversia da oltre 360mila euro legata a prestazioni sanitarie nel settore della diabetologia.La vicenda giudiziaria nasce da un decreto.🔗 Leggi su Casertanews.it
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