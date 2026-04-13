Controlli tra Casinalbo e Baggiovara il fiuto del cane Alex scopre un rifugio abusivo nel parco

Durante i controlli tra Casinalbo e Baggiovara, un cane addestrato ha individuato un rifugio abusivo nascosto nel parco. Le segnalazioni dei residenti e dei gruppi di Controllo del Vicinato, fatte anche durante l’ultimo Consiglio di Frazione, hanno portato a un intervento rapido delle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle conseguenze dell’intervento o ai soggetti coinvolti.

Le segnalazioni dei cittadini e dei gruppi di Controllo del Vicinato, emerse anche durante l'ultimo Consiglio di Frazione, hanno trovato un riscontro immediato. Nel corso del fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Formigine ha infatti messo in campo un servizio di pattugliamento.🔗 Leggi su Modenatoday.it Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestatoIn manette un ventisettenne che è stata fermato mentre era in macchina dai carabinieri a Carini. Massa: trasportava un quintale di cocaina nel tir, arrestato grazie al fiuto del cane antidrogaMASSA – La Polizia di Stato ha arrestato a Massa, un uomo, di nazionalità romena, trovato in possesso di oltre un quintale di cocaina ad alta purezza.