Dopo un caso di meningite in un comune dell’Ennese, l’Azienda sanitaria locale ha effettuato controlli su circa ottanta persone di Nissoria. Le verifiche sono state svolte come misura precauzionale, coinvolgendo individui che potrebbero essere stati a stretto contatto con il soggetto colpito. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato l’esito delle analisi o eventuali misure aggiuntive.

Una ottantina di persone di Nissoria sono state sottoposte da parte dell’Asp di Enna a controlli precauzionali sulla meningite. Il protocollo è scattato dopo che un ultrasessantenne è stato ricoverato per meningite nella Rianimazione dell’ospedale Umberto I in gravi condizioni. Il sindaco, Rosario Colianni, ha ricevuto una comunicazione direttamente dagli uffici dell’Asp che ha inviato del personale per ricostruire i contatti e le frequentazioni del paziente. «L'uomo era solito frequentare un circolo - dice il sindaco Colianni - e così abbiamo mappato una ventina di persone, i contatti più stretti che avevano giocato a carte con l’uomo o avevano avuto contatto con lui».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Controlli su 80 persone dopo un caso di meningite nell'Ennese

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