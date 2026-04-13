Controlli interforze a Nesima chiuso un laboratorio dolciario per scarsa igiene

Nei giorni recenti, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel quartiere di Nesima, concentrandosi su attività commerciali e zone pubbliche. Durante le operazioni, è stato chiuso un laboratorio dolciario a causa di condizioni igieniche non conformi alle norme di sicurezza alimentare. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle leggi e prevenire irregolarità.

Nei giorni scorsi, la questura di Catania ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio e di attività commerciali nel quartiere di Nesima, allo scopo di prevenire reati predatori, violazioni stradali e abusivismo commerciale. In campo i poliziotti del commissariato locale con equipaggi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Scarsa igiene. Ristorante sushi chiuso e multatoGli agenti del Nucleo di polizia annonaria della polizia locale Nerviano-Pogliano, affiancati dal personale Ats e dai tecnici comunali, hanno... Leggi anche: Controlli nei kebab: scarsa igiene e irregolarità, multe per 11 mila euro