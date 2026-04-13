A Casalpusterlengo, nel comune di Lodi, il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede misure più rigorose per i sabati sera, con l’obiettivo di limitare gli assembramenti e i comportamenti rumorosi legati alla malamovida. Da questo fine settimana, le strade della città saranno soggette a controlli più stringenti e a una presenza maggiore delle forze dell’ordine. La decisione si inserisce nel tentativo di gestire i problemi legati alla movida notturna.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Sabato sotto stretta sorveglianza. È infatti entrata in vigore l’ ordinanza del sindaco Elia Delmiglio per contrastare la malamovida. Casalpusterlengo è apparsa blindata da un imponente servizio interforze, attivo fino alle 3 di notte. Nessuna infrazione rilevata. Il dispositivo di sicurezza ha visto impegnati i carabinieri con sei pattuglie e dodici militari, la Polizia locale con unità cinofile antidroga e la Gdf. I controlli si sono concentrati nelle aree più sensibili come tra largo Casali, via Marsala, viale Cappuccini, piazza del Popolo e la stazione. In largo Casali, già dalla serata di venerdì un locale ha adottato misure rigorose: dehor transennato e ingressi contingentati, con accesso consentito a un cliente alla volta e verifiche dei documenti, soprattutto per evitare di far entrare minorenni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contro la malamovida. Con le nuove regole un sabato da vigilati

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