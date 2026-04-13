Contratto nazionale i teatri italiani protestano | mobilitazione al Mercadante

I lavoratori e le lavoratrici dei teatri italiani hanno proclamato uno stato di agitazione nazionale. La protesta si è manifestata con iniziative anche a Napoli e nella provincia, coinvolgendo diverse strutture teatrali. La mobilitazione mira a richiedere attenzione sulle questioni legate al contratto nazionale. La protesta ha portato a manifestazioni e sit-in nelle principali città del paese.

Stato di agitazione nazionale per i lavoratori e le lavoratrici dei teatri italiani, con iniziative anche a Napoli e in provincia. Tra le realtà simbolo della mobilitazione c'è il Teatro Nazionale di Napoli-Teatro Mercadante, dove le maestranze danno lettura, ogni sera, di un comunicato prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Contratto fermo, mobilitazione dei farmacisti in Prato verso il tavolo nazionale Al Ridotto del Mercadante debutta in prima nazionale "Il numero esatto"«Cos’è una figlia? E cosa, davvero, una madre? …Essere madre può mai coincidere con il puro atto di mettere al mondo una vita o la maternità eccede...