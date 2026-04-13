Conto termico 3.0 al via le nuove domande | come ottenerlo e con quali requisiti

Dal 13 aprile è possibile presentare nuovamente le domande per il Conto termico 3.0, dopo la sospensione iniziata all’inizio di marzo a causa di un aumento improvviso delle richieste. La riapertura permette ai cittadini di accedere ai contributi per interventi di efficienza energetica e rinnovabili, con requisiti specifici e procedure da seguire. La domanda può essere inviata attraverso le modalità previste dal sistema.

Il Conto termico 3.0 torna disponibile dal 13 aprile dopo l’interruzione di inizio marzo, causata da un picco inaspettato di domande. Il portale sarà nuovamente aperto a più di un mese dallo stop e permetterà ai privati e alle pubbliche amministrazioni di richiedere un bonus per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Nei giorni successivi verrà anche diffuso l’elenco degli apparecchi che sono stati approvati per ricevere il bonus. La copertura finanziaria confermata è di 900 milioni di euro, divisi però nettamente tra quelli disponibili per i privati e quelli per la pubblica amministrazione, per evitare i problemi di marzo.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Conto termico 3.0, al via le nuove domande: come ottenerlo e con quali requisiti Leggi anche: Conto Termico 3.0, riaprono le domande: come funziona il bonus e chi lo può ottenere Conto Termico 3.0: ripartono i rimborsi, ecco le nuove regoleIl portale del Gestore servizi energetici riaprirà le operazioni per il Conto Termico 3. The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin