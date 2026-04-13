Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che le primarie saranno aperte e definirà le regole in modo indipendente, senza limitarle ai membri dei partiti coinvolti. La segretaria del Partito Democratico ha invece espresso opposizione ai dibattiti che si concentrano troppo sulla politica interna, preferendo un confronto più ampio. La discussione riguarda le modalità di svolgimento delle prossime consultazioni per la scelta del candidato.

“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs. Non devono essere primarie di partito, devono essere primarie che consentono a tutti di poter, condividendo un programma che si sa già, partecipare liberamente, e anche se non si è iscritto. Ma ne parleremo”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”. “Non c’è miglior programma che attuare la Costituzione. Non dobbiamo fare l’errore di rinchiuderci in dibattiti politicisti respingenti ma dobbiamo occuparci dei problemi concreti delle persone” spiega Elly Schlein alla Direzione Pd.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Conte: «Primarie siano aperte anche ai non iscritti ai partiti». Schlein: «No a dibattiti politicisti»

Conte: ‘primarie aperte anche a chi non è iscritto ai partiti’“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs.

Conte sul Nove: “Primarie aperte a tutti, non solo agli iscritti. Se sarò il leader, non negozierò su nulla”“Primarie aperte a tutti o solo agli iscritti? Se le facciamo è per intercettare la voglia di partecipazione dei giovani, per dare loro uno spazio...