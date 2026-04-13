Antonio Conte ha dichiarato di avere un contratto in corso con il Napoli e ha negato di essere interessato a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Le sue parole sono state chiare nel confermare la sua attuale collaborazione con il club partenopeo, escludendo quindi un suo coinvolgimento con la rappresentativa azzurra in futuro prossimo. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sono state smentite dall’allenatore.

Antonio Conte smentisce con decisione le indiscrezioni che lo vorrebbero come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’attuale allenatore del Napoli ha voluto fare chiarezza, prendendo le distanze dalle voci secondo cui avrebbe dato disponibilità a guidare l’Italia dopo Gennaro Gattuso. Ecco quanto dichiarato dal tecnico azzurro ai microfoni di Radio Rai: “Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente, ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più.” RETROSCENA – Gol di Nainggolan, Sarri era stato chiaro tra il primo e il secondo tempo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte chiude le porte all’Italia: “Ho un contratto con il Napoli”

Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

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