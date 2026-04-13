Conte chiede ritiri chiusi | il Napoli valuta tre soluzioni

Il tema dei ritiri estivi del Napoli è nuovamente al centro dell'attenzione, con l'allenatore che ha richiesto che i ritiri siano svolti in modalità chiusa. La società sta valutando tre diverse soluzioni per organizzare le prossime sessioni di preparazione, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La questione riguarda principalmente le modalità di svolgimento e l'accesso alle strutture durante i periodi di preparazione estiva.

Il tema dei ritiri estivi del Napoli torna al centro del dibattito. Sul tavolo ci sarebbe infatti una richiesta precisa di Antonio Conte: svolgere la preparazione lontano dagli occhi del pubblico, senza la presenza dei tifosi azzurri durante gli allenamenti. A discutere i possibili sviluppi della vicenda è stata Italia Mele ai microfoni di Canale 8, dove ha indicato tre strade alternative per gestire la situazione. La prima è la più drastica e riguarda direttamente il futuro dell’allenatore. La seconda passa da una mediazione, con allenamenti almeno in parte chiusi. La terza chiama invece in causa sponsor o formule diverse per compensare eventuali rinunce economiche.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte chiede ritiri chiusi: il Napoli valuta tre soluzioni Milan, chi affiancherà Modric e Rabiot contro la Cremonese? Allegri valuta le tre soluzioniL'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola presenta un'analisi sulle possibili scelte di Allegri in vista del match contro la Cremonese. Leggi anche: Napoli, verso Genova con nuove soluzioni: Conte studia il doppio centravanti Conte, il ritorno alla vittoria del Napoli: Il rapporto coi calciatori è forte e intenso