Consac nuove reti idriche ad Ascea con fondi Pnrr

A Ascea sono in corso interventi di ammodernamento della rete idrica, realizzati da Consac Gestioni Idriche con fondi provenienti dal Pnrr, in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è migliorare la distribuzione dell'acqua, rendendola più efficiente e continua per i residenti. I lavori riguardano la sostituzione di parti della rete di distribuzione sul territorio comunale per garantire un servizio di qualità superiore.

Un servizio idrico più efficiente, continuo e di qualità per i cittadini di Ascea. È l'obiettivo dei nuovi interventi di ammodernamento e sostituzione della rete di distribuzione avviati sul territorio comunale da Consac Gestioni Idriche, in sinergia con l'amministrazione locale. Le opere, che.🔗 Leggi su Salernotoday.it Salento: reti idriche rinnovate grazie ai fondi del PnrrConsac annuncia la sostituzione di 35 chilometri di infrastrutture per ridurre le perdite e ottimizzare l'erogazione nel comune cilentano Nel comune... Gaza ancora senz’acqua: “Le famiglie sopravvivono con appena 3 litri al giorno. L’80% delle reti idriche è distrutto”Dopo il 7 ottobre 2023, la popolazione di Gaza è stata costretta ad adattarsi a una routine fatta di taniche, vecchie bottiglie di plastica e secchi...