Confcommercio | Necessari contributi per le imprese contro la desertificazione
Recentemente, l'Unione Confcommercio Alto Adige - Südtirol ha firmato un accordo con il consorzio dei comuni dell'Alto Adige riguardante un nuovo regolamento. Questo documento permette ai Comuni di offrire contributi alle piccole imprese operanti nel settore del commercio, dell'artigianato e della gastronomia. La misura mira a sostenere le attività locali di fronte alle sfide della desertificazione commerciale nella regione.
Un nuovo regolamento che consente ai Comuni di erogare contributi alle piccole imprese attive nel commercio, nell'artigianato e nella gastronomia: è questo il documento sottoscritto nei giorni scorsi dall'Unione Confcommercio Alto Adige - Südtirol insieme al consorzio dei comuni dell'Alto Adige.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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