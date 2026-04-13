Nel suo articolo sul 'Corriere della Sera', il giornalista sportivo Paolo Condò analizza la recente sconfitta casalinga del Milan contro l'Udinese e la conseguente distanza di 12 punti dall'Inter in classifica. Ha inoltre commentato il rendimento attaccanti della squadra, definendolo “disperante”, e ha menzionato la possibile reazione dell'allenatore Allegri di fronte a queste difficoltà.

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato la corsa Scudetto in Serie A dopo la 32esima giornata. Al momento, la classifica vede l'Inter in testa con 75 punti, seguita dal Napoli con 66 e dal Milan con 63. Leggermente più staccate Juventus con 60 punti, Como con 58 e Roma con 57. "Il Napoli secondo ne ha realizzati 48, occorre tornare al 2010 per trovare un dato peggiore. Il Milan terzo ne ha segnati 47 e il rendimento dei suoi attaccanti è così disperante che Massimiliano Allegri ha provato a rinforzare la fase offensiva col risultato di farsi squartare dietro dall’Udinese".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Milan, rendimento ‘disperante’ degli attaccanti. Tanto che Allegri …”

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Commento di #damianoerfaina, chi tra #allegri e #gasperini per vincere lo #scudetto #milan