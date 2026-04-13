Durante una puntata del GF Vip 2026, si sono verificati momenti di tensione tra Antonella Elia e Marco Berry, con l’intervento di Paola Caruso al centro della discussione. La lite ha suscitato grande sorpresa tra gli altri concorrenti e gli spettatori presenti in studio, creando un’atmosfera di gelo. La scena è stata rapidamente commentata sui social e sui mezzi di comunicazione, attirando l’attenzione del pubblico sulla dinamica tra i protagonisti.

Accesa discussioni al GF Vip 2026 tra Antonella Elia e Marco Berry: c’entra Paola Caruso. Momenti di forte tensione all’interno della casa del GF Vip 2026, con Antonella Elia che si è scagliata contro Marco Berry, facendo rimanere increduli sia gli altri concorrenti sia il pubblico da casa. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo. GF Vip 2026, lite tra Antonella Elia e Marco Berry: cosa c’entra Paola Caruso? Un’altra lite è scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026, protagonisti Antonella Elia e Marco Berry. E dire che i due sembravano molti vicini, tanto da far pensare a una scintilla amorosa. La showgirl, in particolare, si era mostrata aperta a un coinvolgimento sentimentale, col comico che invece aveva ridimensionato il tutto parlando di semplice amicizia.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Concorrente infuriata al GF Vip: inquilini e pubblico raggelati

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