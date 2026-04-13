Concerto di gemellaggio Oltre le distanze | il Goethe Chor canta con il coro Fuoridallerighe
Il 17 aprile alle 20:45 si terrà un concerto di gemellaggio presso la Chiesa di S., organizzato dal Goethe Chor, un coro polifonico a cappella. L'evento vedrà la partecipazione del coro Fuoridallerighe, che si esibirà insieme al coro tedesco. L'iniziativa mira a creare un momento di condivisione tra i due gruppi vocali, senza scopo di lucro. La serata sarà dedicata a esecuzioni di brani corali a cappella.
Concerto di gemellaggio del Goethe Chor, coro polifonico a cappella, il 17 aprile alle 20:45 alla Chiesa di S. Andrea degli Aromatari a Palermo.Il Goethe Chor di Palermo ospiterà il coro Fuoridallerighe di Borgo Val di Taro (PR) per un concerto condiviso.Il coro Fuoridallerighe, nasce nel 2017.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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