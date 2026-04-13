Con un paio di anfibi ai piedi il look svolta in un secondo e conquista all’insegna di stili opposti tra loro

Durante la stagione primaverile, si nota come alcuni preferiscano cambiare stile e adottare look più audaci e contrastanti. Un esempio sono le persone che scelgono di indossare anfibi con outfit che, tipicamente, si discostano dallo stile romantico e delicato delle stampe floreali, dei colori pastello e delle decorazioni luminose. Questo cambio di abbinamenti evidenzia una volontà di sperimentare e di uscire dagli schemi tradizionali.

Quando durante la stagione primaverile si parla di vestiti ultra femminili, ricchi di stampe floreali, applicazioni scintillanti, colori pastello e simili, è difficile resistere, visto che appena le temperature si alzano appena questo tipo di abiti sono la prima cosa che viene voglia di indossare. Ma per indossarli in modo più interessante nella bella stagione, soprattutto in città, occorre spezzare il loro romanticismo con qualche accessorio dallo stile opposto. Un’idea perfetta può essere quella mi accostare mini abito e anfibi. Due capi agli antipodi che messi vicini si esaltano a vicenda proprio per la loro diversità. Dando vita a un outfit bello da vedere ma anche facile e d’impatto.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Con un paio di anfibi ai piedi, il look svolta in un secondo e conquista all’insegna di stili opposti tra loro Leggi anche: L’importanza di Modric e Rabiot spiegata da Marocchi: “Con la palla tra i piedi, i compagni guardano loro due” Isola di Kharg, Trump punta alla conquista: sbarchi anfibi e raid mirati, il piano per bloccare il petrolio dell'IranTrump scopre le carte e indica un obiettivo preciso nella strategia contro l’Iran: l’isola di Kharg, snodo da cui passa quasi tutto il petrolio di...