Con Alcaraz gerarchie ribaltate | per Jannik è stato come vincere due partite in una

Jannik ha affrontato il numero uno del mondo in una partita che ha visto un risultato sorprendente, considerando le rispettive posizioni in classifica. L'italiano è riuscito a conquistare un set contro il favorito sul suo campo preferito, dimostrando determinazione e capacità di adattamento. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse ogni scambio tra i due giocatori.

A bbiamo visto uno Jannik Sinner principesco. Ha giocato in un modo talmente sontuoso che non poteva fare altro che vincerlo questo torneo. Un Sinner semplicemente magnifico. Un atleta di cui dobbiamo essere orgogliosi, per come gioca, per la sua solidità e ancor di più per i suoi valori, per il suo comportamento, per come sa gestire le rare sconfitte che gli capita di dover fronteggiare e soprattutto per la signorilità con cui gestisce le tante vittorie, compresa quella di ieri, contro il rivale di sempre, in condizioni che sulla carta erano a lui sfavorevoli. In questo senso il successo di ieri è importantissimo, è in un certo senso come se a Montecarlo avesse vinto due partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con Alcaraz gerarchie ribaltate: per Jannik è stato come vincere due partite in una Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Furlan: "Chi può vincere di più"Il nuovo capitolo professionale di Renzo Furlan parte da Luca Nardi, scelto come progetto tecnico su cui investire dopo gli anni di altissimo livello... Leggi anche: Jannik Sinner torna su un tema caro: “Bisogna trovare modi diversi per vincere le partite”