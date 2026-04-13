Comunioni al 25 aprile | l' Anpi insorge contro la parrocchia

In diverse zone, la celebrazione del 25 aprile si è trasformata in occasione di tensioni tra l’Anpi e alcune parrocchie locali. La festa della liberazione, che ricorda la fine dell’occupazione nazista e fascista, si è infatti scontrata con atteggiamenti e posizioni di alcune istituzioni religiose. La giornata, tradizionalmente dedicata alla memoria storica, ha così assunto anche un aspetto di discussione pubblica e confronto tra le parti coinvolte.