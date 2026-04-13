Comunioni al 25 aprile | l' Anpi insorge contro la parrocchia
In diverse zone, la celebrazione del 25 aprile si è trasformata in occasione di tensioni tra l’Anpi e alcune parrocchie locali. La festa della liberazione, che ricorda la fine dell’occupazione nazista e fascista, si è infatti scontrata con atteggiamenti e posizioni di alcune istituzioni religiose. La giornata, tradizionalmente dedicata alla memoria storica, ha così assunto anche un aspetto di discussione pubblica e confronto tra le parti coinvolte.
Una festa che diventa data di scontro. Stiamo parlando del 25 aprile, festa della liberazione dell’Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo. Una data che in Brianza è diventata terreno di scontro tra la sezione di Arcore dell’Anpi.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile.