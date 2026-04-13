Durante Vinitaly, il presidente della regione ha riferito di aver ascoltato produttori e operatori che esprimono preoccupazione per la crisi di Hormuz, considerandola un problema già presente e che sta influenzando anche il regione del Veneto. L'evento si è trasformato in un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte nel settore vinicolo, con attenzione rivolta alle conseguenze economiche delle tensioni internazionali.

“Da Vinitaly, parlando con diversi produttori e operatori, raccolgo un allarme molto serio: la crisi di Hormuz non è una vicenda lontana, ma un problema che sta già colpendo in modo diretto anche il Veneto. Ci sono navi cariche di prodotti della nostra economia ferme lungo quella rotta strategica, con milioni di euro di merci bloccate, consegne sospese e aziende lasciate nell'incertezza”. “Il punto non riguarda soltanto il vino, pur essendo Vinitaly il luogo simbolico in cui oggi questo allarme emerge con grande evidenza. Riguarda l'intero sistema produttivo veneto, che vive di manifattura, agroalimentare, relazioni commerciali e affidabilità logistica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Vinitaly. Presidente Zaia: “Da Verona l'allarme dei produttori"

Comunicato Stampa: Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: “Arena accessibile, un'eredità concreta dei Giochi."“L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto.

Comunicato Stampa: Olimpiadi e Paralimpiadi. Presidente Zaia: “Missione compiuta."La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.