Comuni più efficienti con l’AI | Eseguirà lavori di routine Agli addetti incarichi migliori Legnano capofila con altre quattro città

Cinque città italiane stanno adottando l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza dei servizi comunali. La piattaforma digitale sarà utilizzata principalmente per automatizzare compiti ripetitivi e routine, permettendo agli impiegati di dedicarsi a mansioni più complesse e strategiche. Tra queste, una città della provincia di Milano si distingue come capofila, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e semplificare le attività amministrative.

Legnano (Milano) – Usare l’intelligenza artificiale piuttosto che temerla, soprattutto se il traguardo è liberare risorse nella struttura comunale per utilizzarle in altro modo. È l’obiettivo del progetto presentato nel contesto del Piano metropolitano di ripresa e resilienza della Città metropolitana di Milano (Pmrr) da Legnano come capofila e altri quattro Comuni della provincia: Bollate, Buccinasco, Cinisello Balsamo e Rho. Il progetto prevede interventi di AI generativa, sviluppo di sistemi dedicati a uffici specifici, realizzazione di chatbot per funzioni ripetitive oggi svolte dal personale, e traduzione simultanea. “Il contesto è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comuni più efficienti con l’AI: “Eseguirà lavori di routine. Agli addetti incarichi migliori”. Legnano capofila con altre quattro città La bella provocazione di Aronofsky: una serie fatta con l’Ai che spacca gli addetti ai lavoriIl monitoraggio delle politiche culturali è in Italia un’attività non agevole, anche perché i quotidiani “mainstream” continuano a privilegiare il... Ufficio Europa, Ceccano entra nella rete dei Comuni con Frosinone capofilaFirmata l’adesione dal sindaco di Ceccano Andrea Querqui alla convenzione guidata da Frosinone: obiettivo intercettare fondi UE e rafforzare la...