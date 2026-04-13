Comuni più efficienti con l’AI | Eseguirà lavori di routine Agli addetti incarichi migliori Legnano capofila con altre quattro città

Da ilgiorno.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque città italiane stanno adottando l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza dei servizi comunali. La piattaforma digitale sarà utilizzata principalmente per automatizzare compiti ripetitivi e routine, permettendo agli impiegati di dedicarsi a mansioni più complesse e strategiche. Tra queste, una città della provincia di Milano si distingue come capofila, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e semplificare le attività amministrative.

Legnano (Milano) – Usare l’intelligenza artificiale piuttosto che temerla, soprattutto se il traguardo è liberare risorse nella struttura comunale per utilizzarle in altro modo. È l’obiettivo del progetto presentato nel contesto del Piano metropolitano di ripresa e resilienza della Città metropolitana di Milano (Pmrr) da Legnano come capofila e altri quattro Comuni della provincia: Bollate, Buccinasco, Cinisello Balsamo e Rho. Il progetto prevede interventi di AI generativa, sviluppo di sistemi dedicati a uffici specifici, realizzazione di chatbot per funzioni ripetitive oggi svolte dal personale, e traduzione simultanea. “Il contesto è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

comuni pi249 efficienti con l8217ai eseguir224 lavori di routine agli addetti incarichi migliori legnano capofila con altre quattro citt224
© Ilgiorno.it - Comuni più efficienti con l’AI: “Eseguirà lavori di routine. Agli addetti incarichi migliori”. Legnano capofila con altre quattro città

La bella provocazione di Aronofsky: una serie fatta con l’Ai che spacca gli addetti ai lavoriIl monitoraggio delle politiche culturali è in Italia un’attività non agevole, anche perché i quotidiani “mainstream” continuano a privilegiare il...

Ufficio Europa, Ceccano entra nella rete dei Comuni con Frosinone capofilaFirmata l’adesione dal sindaco di Ceccano Andrea Querqui alla convenzione guidata da Frosinone: obiettivo intercettare fondi UE e rafforzare la...

Digita per trovare news e video correlati.