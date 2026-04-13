Comune e polizia locale schierati contro il bullismo | il progetto dedicato alle scuole ecco tutte le iniziative

Il comune e la polizia locale di Trieste hanno messo in atto un progetto rivolto alle scuole per affrontare il problema del bullismo. Durante gli incontri nelle classi, operatori hanno raccolto testimonianze che evidenziano la sensazione di solitudine tra i ragazzi vittime di questi comportamenti. L'iniziativa prevede diverse attività e iniziative per sensibilizzare studenti e insegnanti sul tema. L’obiettivo è rafforzare il supporto alle vittime e prevenire ulteriori episodi.

“Il bullismo è una situazione in cui non hai nessuno al tuo fianco e resti sempre solo”. Da questa riflessione raccolta dagli operatori durante gli incontri nelle scuole nasce e si rinnova l’impegno dell’amministrazione comunale di Trieste nel contrasto al fenomeno del bullismo e del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Torna nelle scuole il progetto educativo contro il Bullismo e il CyberbullismoMartedì 24 febbraio appuntamento con i ragazzi del IPSSS “Morvillo Falcone Melissa Bassi”. Chieti, scuole chiuse il 13 e 14 aprile: ecco tutte le nuove disposizioni del ComuneIl Comune di Chieti chiarisce e integra l’ordinanza emanata nei giorni scorsi in vista della sospensione dell’erogazione idrica, definendo nel...