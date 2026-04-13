Compagnia Balestrieri Raccontati in un libro 40 anni di storia

È stato presentato nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale un libro dedicato ai quarant'anni di attività della Compagnia Balestrieri di Assisi. L'opera ripercorre il percorso storico della compagnia, che si occupa di rievocazioni tradizionali e di spettacoli legati alla cultura locale. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla storia e alle tradizioni della compagnia, che opera nella città da quattro decenni.

Un volume che celebra i 40 anni di storia della Compagnia Balestrieri di Assisi: è stato presentato nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale. “Compagnia Balestrieri di Assisi. 40 anni di storia“ racconta una realtà radicata nel tessuto culturale di Assisi e 40 anni di impegno e amore per la città, grazie ai Balestrieri, ma anche agli altri gruppi che caratterizzano la Compagnia: dai tamburini ai musici, dagli sbandieratori al gruppo fuoco e quello della danza. Intervenuti alla presentazione la presidente della Regione, Stefania Proietti, il sindaco Valter Stoppini, don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale di San...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Compagnia Balestrieri. Raccontati in un libro 40 anni di storia Fagnano Olona – Fagnano: presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia TeatraFagnano Olona ha festeggiato ieri sera, al Circolo Acli, quarant’anni di attività della Compagnia Teatrale La Marmotta, un gruppo di volontari che... Leggi anche: I Mondiali, Tomba “in giallo” e ora le Olimpiadi: i 40 anni della mitica Stelvio raccontati in un documentario