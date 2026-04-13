In un’intervista recentissima, un dirigente sportivo ha dichiarato che alcuni giocatori con cui sono in trattativa sono disposti a trasferirsi alla squadra anche se questa parteciperà alla fase a eliminazione dell’Europa League. La conversazione si è concentrata sulle possibilità di rafforzamento della rosa in vista delle competizioni internazionali, senza menzionare nomi specifici o altri dettagli sui colloqui in corso.

di Marco Baridon . Le parole dell’ad sul mercato. Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato delle manovre del calciomercato Juve a margine dell’ allenamento aperto della Juventus One in vista delle Finali Nazionali a Tirrenia. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata MERCATO CON E SENZA CHAMPIONS – « Penso che il nostro mercato sarà ambizioso, non importa dove finiremo, stiamo parlando del quarto posto, ma potremmo fare meglio del quarto posto. La classifica di Serie A è così stretta, noi guardiamo a noi stessi e a chi è sotto e sopra di noi, siamo molto ambiziosi in vista delle ultime sei partite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli svela: «Ci sono dei giocatori con cui parliamo che verrebbero alla Juve anche con l’Europa League»

Ezio Greggio: «In questa squadra solo il 30% dei giocatori è da Juve. Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero..»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Torna alla Juve, ci sono le cifre: Comolli anticipa tuttiJuve sempre molto attiva sul mercato e pronta a riportare a Torino un grande nome: ecco cosa sta succedendo.

Argomenti più discussi: Italiano svela cosa servirà al Bologna in Europa League contro l'Aston Villa e aggiunge: La pressione è un privilegio; Conte nuovo Ct dell'Italia? Sabatini svela: Direbbe sì alla nazionale, ADL lo libererebbe ad una condizione; Di Canio attacca Leao e svela qual è il vero problema del 10 del Milan; Previsto un faccia a faccia con Cardinale: Moretto svela i piani estivi per migliorare il Milan.

Comolli: Faremo un mercato ambizioso con o senza Champions. Poi svela la data dell'incontro con VlahovicLa Juventus rilanciata da Luciano Spalletti non vuole fermarsi alla vittoria di Bergamo. Primo obiettivo conquistare il pass per la prossima Champions League, ma il mercato estivo non dipenderà solame ... msn.com

Il Bologna torna alla vittoria dopo la sconfitta nei quarti di Europa League: il resoconto del match #SportMediaset - facebook.com facebook

Dopo la sconfitta nell’andata di Europa League contro l’Aston Villa (3-1), il Bologna si prepara al ritorno battendo il Lecce per 2-0 Protagonista Riccardo Orsolini, in campo per 90’, che prende una clamorosa traversa (che regala un tap-in facile a Freuler per x.com