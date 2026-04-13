Comolli | Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions Rinnovo di Spalletti cruciale su quello di Vlahovic…

Un dirigente ha dichiarato che il mercato della squadra sarà ambizioso indipendentemente dalla partecipazione alla Champions League. Ha sottolineato l'importanza di un rinnovo contrattuale per l'allenatore, considerandolo un elemento chiave per il futuro. Inoltre, ha menzionato la questione relativa al rinnovo di un attaccante, senza fornire dettagli specifici. La comunicazione si è concentrata su aspetti strategici e sulla pianificazione a lungo termine della società.

Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Rinnovo di Spalletti cruciale, su quello di Vlahovic.». Le parole dell’ad. (inviato a Porte) – Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a margine dell’ allenamento aperto della Juventus One in vista delle Finali Nazionali a Tirrenia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Si sono concluse le fasi regionali dei campionati per le formazioni di Juventus One, la squadra paralimpica ufficiale del club bianconero che milita nelle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Il club bianconero ha organizzato un allenamento aperto al pubblico fissato per quest’oggi, lunedì 13 aprile alle ore 17.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Rinnovo di Spalletti cruciale, su quello di Vlahovic…» Spalletti Juve, rinnovo subito e a prescindere: le richieste su stipendio e mercato. 5 colpi per lo scudettoSpalletti Juve, rinnovo subito e a prescindere: le richieste su stipendio e mercato. Ultimissime Juve LIVE: Spalletti tra Champions e rinnovo. Le ultime su Thuram e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.