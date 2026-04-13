Durante una recente partita, l'ex centrocampista ha festeggiato con entusiasmo il suo secondo gol, urlando dopo aver segnato il 2-0. Tuttavia, in seguito, la squadra ha subito una reazione negativa che ha influito sull'esito complessivo dell'incontro. Questa scena è diventata oggetto di discussione tra gli appassionati, che hanno analizzato come quell'urlo possa aver influenzato l'andamento della partita.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La sfida del Sinigaglia tra Como e Inter non è stata solo una partita di calcio, ma un concentrato di emozioni, tensioni e colpi di scena. Come riportato dagli inviati a bordocampo di DAZN, un episodio curioso ha visto protagonista Cesc Fabregas. L’urlo di Fabregas e la reazione nerazzurra. Al momento del raddoppio firmato da Nico Paz, la panchina di casa è esplosa. Fabregas è stato pizzicato dalle telecamere mentre urlava ai suoi: “Se cagan! Se cagan a jugar desde atras!”, sottolineando una presunta paura della Beneamata nel costruire il gioco dal basso sotto la pressione del Como.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, retroscena Fabregas: l’urlo al gol del 2-0 dei suoi non ha portato bene

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4 gol al Como, 100 in stagione, 5465 nella storia della Serie A: il 12 aprile 2026 è una serata storica per l'Inter Con le reti di ieri sera, l'Inter è arrivata a 100 gol tondi segnati in stagione in tutte le competizioni: 75 in campionato, 17 in Champions League, - facebook.com facebook

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