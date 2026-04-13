Como Inter il ritorno di Dumfries e Thuram | i due trascinano i nerazzurri

Dumfries e Thuram sono tornati a disposizione dell’Inter e hanno già iniziato ad allenarsi con la squadra. Entrambi hanno ripreso gli allenamenti dopo infortuni e sono pronti a partecipare alle prossime partite. La loro presenza potrebbe influenzare le scelte tecniche del tecnico per le gare in programma. Seguiranno aggiornamenti sulla loro condizione e sulle convocazioni ufficiali.

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