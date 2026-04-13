Como-Inter Chivu blasta Conte e Allegri | Punti importanti… per la Champions

Dopo la trentaduesima giornata di Serie A, la squadra ha accumulato altri tre punti, portando il totale a settantacinque. Il tecnico ha criticato pubblicamente sia l'allenatore precedente che quello attuale, sottolineando l'importanza di alcuni risultati in vista della qualificazione alla Champions League. Le reti segnate dai giocatori sono state complessivamente settantacinque, un dato che fa da sfondo alle recenti dichiarazioni del tecnico.

Altri tre punti messi in saccoccia. In totale fanno settantacinque, come le reti segnate dai suoi uomini al termine della trentaduesima giornata di Serie A. A sei incontri dalla fine dei giochi la distanza sul Napoli, prima inseguitrice, si allunga a nove lunghezze. Como-Inter è stato un tornante cruciale per Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Como-Inter, Chivu blasta Conte e Allegri: “Punti importanti… per la Champions” Derby Milan-Inter, Allegri: “Sfida speciale, vogliamo punti per la Champions”Il tecnico rossonero nella conferenza stampa della vigilia: “Nerazzurri i più forti del campionato. Leggi anche: Milan-Inter, è di nuovo derby: Allegri e Chivu alla ricerca dei 3 punti