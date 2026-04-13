A Como, Cesc Fabregas ha ottenuto il Premio Enzo Bearzot durante una cerimonia pubblica. Alla consegna, il tecnico del club ha espresso sentimenti di grande emozione e ha commentato il suo senso di appartenenza in Italia, sottolineando di essersi sempre sentito molto amato anche durante il periodo in cui era calciatore. La premiazione ha coinvolto il pubblico presente e ha coinvolto anche altri protagonisti del calcio locale.

Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Enzo Bearzot. “Una grande emozione – ha detto a margine della premiazione il tecnico del Como – In Italia mi sento a casa e mi sono sentito sempre molto amato, anche quando ero giocatore”. “Non mi piacciono molto i premi individuali – ha proseguito – Questo è per tutta la città di Como, per la società, per tutti quelli che hanno creduto nel progetto, perché stiamo crescendo molto velocemente. Stiamo facendo una cosa importante e dobbiamo continuare così“. Figc, Buonfiglio: "Malagò e Abete? Rispetto la volontà di chi si è espresso" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como, Fabregas riceve il Premio Enzo Bearzot: "Grande emozione, è per tutta la città

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Fabregas ritira il premio Bearzot e comincia a salutare l’ItaliaIl tecnico del Como Cesc Fabregas ha vinto il Premio Bearzot ed è il primo allenatore straniero a riceverlo.