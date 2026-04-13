Commercio tanti segni meno in provincia Ma ci sono delle eccezioni tra queste le farmacie
Nella provincia si registra un calo generale nel settore del commercio, con numeri in diminuzione rispetto al passato. Tuttavia, alcune attività, come le farmacie, hanno mostrato segnali di stabilità o crescita. A seguito della presentazione del “Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari”, la Camera di commercio ha dedicato un approfondimento specifico al comparto commerciale locale.
Dopo l’evento di presentazione del “Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari” il quarto focus sintetico della Camera di commercio è dedicato al settore commercio. “Un cardine vitale per l’economia dei nostri territori che oggi attraversa una profonda trasformazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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