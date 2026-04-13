Commercio online Confesercenti | Servono controlli più incisivi e un riequilibrio competitivo reale

Un’indagine condotta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali ha riscontrato numerose irregolarità nella comunicazione degli sconti durante eventi come Black Friday e Cyber Monday. La rilevazione evidenzia problemi di trasparenza e pratiche scorrette nel commercio online, portando alla luce una questione che da tempo viene sollevata anche da rappresentanti di Confesercenti Reggio Calabria. La necessità di controlli più stringenti e di un riequilibrio tra i diversi attori del mercato rimane centrale.

L’indagine condotta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali, che ha evidenziato diffuse irregolarità nella comunicazione degli sconti online durante campagne come Black Friday e Cyber Monday, riporta al centro una questione che Confesercenti Reggio Calabria considera da tempo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sicurezza del territorio grazie a telecamere e controlli sempre più incisiviSu tutti gli ingressi principali di Albignasego sono stati installati varchi intelligenti in grado di leggere in tempo reale le targhe delle auto in... Natale sotto tono e carrelli sempre più leggeri: per Confesercenti il 2025 è stato un anno amaro per il commercioConfesercenti commenta i dati Istat: dicembre in calo, Natale senza slancio e piccoli negozi sempre più sotto pressione.