Come nascono i fischi per Barella dai tifosi del Como | la sua storia da ex non c'entra

Durante la partita tra Como e Inter, Nicolò Barella è stato fischiato dai tifosi locali quando è stato sostituito da Chivu. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione, senza che la storia dell’ex giocatore nel club abbia alcuna influenza. In risposta ai fischi, Barella ha compiuto un gesto che alcuni interpretano come una reazione di rivalsa.