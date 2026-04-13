Come nascono i fischi per Barella dai tifosi del Como | la sua storia da ex non c'entra
Durante la partita tra Como e Inter, Nicolò Barella è stato fischiato dai tifosi locali quando è stato sostituito da Chivu. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione, senza che la storia dell’ex giocatore nel club abbia alcuna influenza. In risposta ai fischi, Barella ha compiuto un gesto che alcuni interpretano come una reazione di rivalsa.
Nicolò Barella è stato sonoramente fischiato quando Chivu lo ha sostituito in Como-Inter. Il centrocampista nerazzurro ha risposto con un gesto che sa di piccola vendetta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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